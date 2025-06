Le WindRunner est l'avion le plus volumineux jamais conçu. Actuellement développé par l'entreprise américaine Radia, le cargo révolutionnaire va tout simplement révolutionner et redéfinir les règles du transport de charges exceptionnelles, à l'échelle planétaire. Imaginez que sa capacité de chargement est 12 fois supérieure à celle d'un Boeing 747. Et ne vous y trompez pas, ce géant des airs a d'étonnantes capacités.