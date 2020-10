Oceanbird : le cargo éolien qui veut transporter jusqu'à 7000 voitures en polluant 90 % moins

Pour se propulser sur les eaux, OceanBird utilise uniquement le vent. Comment ça marche ? Grâce à cinq "ailes" télescopiques placées sur toute la longueur du bateau. Déployées, elles mesurent 80 mètres de haut, mais elles peuvent se rétracter aux trois quarts lorsque le cargo est confronté à des vents violents ou doit passer sous des obstacles, comme les ponts.

Contrôlées par des algorithmes, les ailes sont disposées sur un axe de rotation qui leur permet de tourner à 360° et d’optimiser leur position par rapport au vent. "Les voiles rigides en forme d'ailes sont plus performantes et plus durables par rapport aux voiles souples" indique Mikael Razola, project leader chez Wallenius Marine.