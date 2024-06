L'IA pourrait permettre de réduire les émissions en gaz à effet de serre du transport maritime

Depuis un peu moins de deux ans, l'IA apparaît comme le nouvel outil de pointe pouvant chambouler totalement nos existences. Et si en aidant à l'automatisation des tâches, elle pourrait malheureusement être à l'origine de la plus grande réduction d'emplois jamais vu à travers le monde, l'intelligence artificielle pourrait aussi aider l'humanité pour son avenir. C'est ce que nous montre notamment cette nouvelle étude portant sur l'utilisation de l'IA dans le transport maritime et ses effets sur les émissions des gaz à effet de serre.