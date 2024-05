Une course de F1 de voitures autonomes s'est tenue à Abu Dhabi. Et on est loin du talent de Max Verstappen !

Le monde a de plus en plus peur de voir les IA remplacer les êtres humains dans de nombreuses tâches productives, ce qui pourrait dans les années à venir supprimer des millions d'emplois. Mais si le remplacement est anticipé dans le monde professionnel, peu réfléchissent encore sur l'impact de l'IA dans les secteurs du loisir et du spectacle. La machine pourrait-elle remplacer à terme nos sportifs préférés ? C'est la question que pose la course qui vient d'avoir lieu à Abu Dhabi.