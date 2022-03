Pourquoi est-il si difficile de développer des voitures vraiment autonomes ?

Les dysfonctionnements du Full Self Driving de Tesla sont particulièrement mis en avant pour deux raisons principales. La première est que Tesla est une marque possédant la majorité du marché aux États-Unis, donc les témoignages et vidéos sont plus nombreux. On peut voir plusieurs comportements dangereux du FSD sur des vidéos partagées sur Twitter : multiples approximations, voiture qui veut impérativement rouler sur les rails du tramway, bugs empêchant le conducteur de reprendre le contrôle etc. Ces comportements ont été capturés par des testeurs non professionnels, une particularité étrange de Tesla.