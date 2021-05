Pour Luc Julia, "pape de l'intelligence artificielle", la voiture autonome de niveau 5 n'existera jamais

Après vous avoir proposé notre sélection des meilleurs hack'n slash , nous nous attaquons à un mastodonte du genre vidéoludique, bardé de pétoires et autres joujoux qui font boum et qui font brrr. Oui, nous allons vous proposer notre sélection des meilleurs jeux de tir à la première personne (FPS) solo, multijoueur et en coopération.