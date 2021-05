Les véhicules autonomes autorisés sur les routes britanniques d'ici la fin de l'année ?

L’ambition clairement affichée par le gouvernement britannique est de supprimer l’erreur humaine grâce à la conduite autonome, à terme. Le véhicule, bardé de capteurs et de caméras, surveille en permanence la route et son environnement pour réagir et s’adapter très rapidement.

Ainsi, le manque d’attention ou de concentration d’un conducteur est supprimé. Le véhicule analyse en temps réel ce qu'il se passe tout autour de lui, sans angles morts, et adapte sa réaction en fonction. Du moins, en théorie, car la technique n’est pas infaillible. En tout cas, pas suffisamment pour atteindre le niveau 3 de l’échelle de classification de la conduite autonome qui comprend cinq paliers.

D’après le directeur général de la Society of Motor Manufacturers and Traders, Mike Hawes, la conduite autonome devrait permettre d’éviter jusqu’à 47 000 accidents graves et sauver jusqu’à 3 900 vies au cours de la prochaine décennie en supprimant le facteur humain, ou du moins, l’erreur humaine.