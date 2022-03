Conduite autonome et responsabilité en cas d'accident : la promesse un peu étrange de Mercedes

Pour obtenir cette homologation, la marque à l'étoile a mis les petits plats dans les grands et propose un système très poussé, capable justement de gérer les trajectoires et d'anticiper les éventuels obstacles (véhicules d'urgence, débris) lors de son utilisation. Pour montrer que son Drive Pilot est fiable, Mercedes affirme que s'il est activé, le conducteur n'est alors plus du tout légalement responsable des opérations du véhicule jusqu'à ce qu'il reprenne la main sur la conduite. S'il y a un accident, c'est la faute de Mercedes, pas celle du conducteur.