Tesla : jouer ou conduire, pas besoin de choisir (mais ça fait un peu peur)

En décembre 2020, une mise à jour du système des Tesla venait ajouter nativement des jeux vidéo jouables en voyage directement via le tableau de bord central. Solitaire, The Battle of Polytopia et plus récemment Sky Forge Reloaded sont dans ce roster. Le NYT a remarqué qu'il était possible pour n'importe qui, dont le conducteur, de jouer à ces jeux alors que la voiture est en marche, contrairement à d'autres marques qui interdisent toute utilisation de leur système de divertissement intégré tant que la voiture n'est pas à l'arrêt, même lorsque celle-ci est équipée du pilotage automatique.