Waymo s'associe à Zeekr pour développer des taxis autonomes

Le véhicule sera doté d'un plancher plat, qui facilitera la montée à bord pour tous, avec un espace qui se veut généreux pour la tête et les jambes, outre, nous le disions, des sièges entièrement réglables. L'idée finale de Waymo et de Zeekr est de proposer un taxi autonome sans volant ni pédales, qui offrira plus d'espace encore aux clients, intégrant des écrans et des chargeurs accessibles et à portée de main.