Geely dévoile Zeekr 001, sa berline électrique dotée d'une autonomie de 700 km

Zeekr, la nouvelle marque premium de Geely, vise la génération geek, baptisé génération Z, née à la fin des années 90 et qui a grandi avec le numérique. Cette génération est maintenant en âge d’acheter une voiture. C’est de là que vient l’origine du nom Zeekr, une contraction de Z et « geek ».

Ainsi, avec cette nouvelle marque, Geely, géant de l’automobile en Chine et dans le monde avec le rachat de marques telles que Volvo, entend séduire un nouveau public plus jeune et passionné de hautes technologies.

La nouvelle Zeekr 001 devrait être commercialisée d’abord en Chine avant de venir dégourdir ses roues en Amérique du Nord, puis en Europe. En Chine, le tarif débutera à 300 000 yuans, soit l’équivalent de 46 000 $.