Karma Automotive publie un teaser de sa première voiture électrique

Qu'en pense-t-on chez Clubic ?

En 2012, la Fisker Karma semblait être la seule berline électrifiée capable de rivaliser avec la toute nouvelle Tesla Model S. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, cette Karma GSe-6 pourrait enfin être une nouvelle réponse de la firme basée à Irvine, en Californie, aux voitures Tesla… À condition que ses données et son prix soient à la hauteur des attentes engendrées par ce teaser.