Karma Automotive s'approche de l'insolvabilité

La société américaine n’a répondu à aucune sollicitation de Jalopnik. Toutefois, d’après le médian, qui s'appuie sur les dires de plusieurs salariés, les annonces de l’entreprise sur les spécifications techniques de ses produits et notamment sur sa plateforme E-Flex ne seraient rien d’autre que des effets d’annonces ayant pour seul objectif de maintenir le financement de ses activités par son investisseur chinois Wanxiang.

Les salariés de Karma Automotive ayant contacté la rédaction de Jalopnik se sont également plein d’un mauvais traitement du personnel, de négligences répétées et de tromperies pures et simples. Le principal soutien financier de l'entreprise aurait décidé ne plus financer la « litanie alarmante » de celle-ci.