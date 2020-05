Cruise, la division véhicule autonome de GM, licencie presque 10 % de ses effectifs

L’heure n’est pas à la fête chez General Motors. Le constructeur américain subit les conséquences économiques du coronavirus, dont la propagation aux quatre coins de la planète a mis à mal l’ensemble du secteur automobile. Et après avoir mis un terme à son projet de vélos électriques Ariv , GM a été contrainte de réduire les effectifs de Cruise, son entité spécialisée dans les véhicules autonomes.

D’après l’intéressé, l’engagement de General Motors envers Cruise était inébranlable. « Nous continuons et continuerons de faire grandir l’équipe en recrutant et en conservant les meilleurs talents d'ingénierie et de leadership », avait-il déclaré. Des propos situés aux antipodes des récentes décisions observées.