Covid-19 : General Motors recevra 489 millions de dollars pour la production de 30 000 respirateurs

Fierté relative

Entre tensions et délais à respecter

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

General Motors aussi va produire des respirateurs. Mais suite à des négociations, l'administration Trump a annoncé qu'elle paierait 489 millions de dollars au géant de l'automobile pour la production de 30 000 respirateurs d'ici le mois d'août.Dans son communiqué de presse, GM se dit «». En effet, General Motors n'étant pas spécialisée dans le domaine médical, elle utilisera les plans mis au point par la société Ventec Life Systems, avec qui elle a conclu un partenariat il y a plus de deux semaines. Au même titre que PSA, Valeo Dyson , ou encore Lamborghini , l'entreprise bouleverse ses habitudes pour venir en aide en ces temps de crise. Des personnalités de la tech comme Elon Musk et Bill Gates mettent également la main à la pâte.Le communiqué ajoute : «».La fierté de General Motors semble pourtant toute relative. Si la production de 30 000 respirateurs s'accompagnera d'une belle contrepartie, l'entreprise n'a toutefois pas eu d'autre choix que de coopérer. Il y a deux semaines, Donald Trump a obligé le géant à faire équipe avec son département de la Santé et des Services sociaux (HHS) en invoquant le(DPA), un texte datant de 1950 et offrant au gouvernement américain plus de contrôle sur la production industrielle du pays. Un rapport du Congressional Research Service précise que celui-ci peut être utilisé «».Donald Trump a eu recours à l'argument de la sécurité nationale parce qu'il estimait que GM «» en négociations. Alors que le président américain a annoncé le mois dernier un objectif global de 100 000 respirateurs pour le 1er juillet prochain, il a publié le 27 mars un tweet assassin envers le géant automobile, assénant que «».Dans un second tweet, il a donné à Ford et GM un ordre simple : «».Le DPA doit aussi aider General Motors à «». Mais en fin de compte, General Motors fournira ses respirateurs encore plus lentement. Si l'entreprise a des délais à tenir face à une épidémie qui s'annonce extrêmement meurtrière aux États-Unis, et ce malgré la mobilisation face à la menace , le groupe n'aura que 6 132 respirateurs à livrer d'ici fin mai. D'autres échéances sont prévues pour les mois suivants, les 30 000 respirateurs devant être assemblés d'ici la fin du mois d'août.