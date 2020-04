GM repousse la mise à jour de sa Chevrolet Bolt électrique à cause du Covid-19

Lire aussi :

Véhicules électriques : les ventes et productions européennes surpassent les US



L'usine d'Orian Assembly à l'arrêt

Lire aussi :

General Motors travaille sur de nouvelles batteries à moindre coût pour ses véhicules électriques



Look plus sportif

Source : Electrek

Fortement impacté par la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19), le secteur automobile s'adapte et ajuste ses plans. Après l'annulation ou le report de nombreux salons internationaux, le Mondial de Paris étant le dernier en date , et la fermeture d'usines de production aux quatre coins de la planète, place aux changements de plannings inopinés.La multinationale General Motors vit actuellement cette amère expérience, elle qui se voit contraint de repousser la sortie de sa citadine électrique Chevrolet Bolt version 2021. «», a confirmé la porte-parole de l'entreprise, Megan Soule, au site spécialisé Electrek.Les répercussions commerciales liées à la pandémie poussent ainsi GM à revoir ses plans sur le court terme. L'expansion du virus l'a d'ailleurs obligée à suspendre les activités de son usine d'Orion Assembly - jusqu'au 30 mars au départ, avant prolongation - où est d'ailleurs assemblée la Bolt actuelle.La Chevrolet Bolt 2021, matérialisée en Europe par l'Opel Ampera-e depuis mise à l'écart après le rachat d'Opel par le groupe PSA , va donc devoir attendre pour combler les premiers utilisateurs. Ces derniers pourront notamment profiter d'un look plus sportif, de sièges plus confortables et redessinés, mais aussi de feux arrières et d'un carénage repensés, accompagnés de nouveaux capteurs et d'une mise à jour du système d'infodivertissement.