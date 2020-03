Véhicules électriques : les ventes et productions européennes surpassent les US

Quand la lutte contre les gaz à effet de serre fait vendre des voitures

La « deutsch qualität » coiffe les géants au poteau

Source : Electrek.

Les analystes anticipent une hausse de 5 à 7% des ventes de véhicules électriques (VE) sur le marché européen cette année et d'au moins 10% en 2021, ce qui pourrait nous faire passer la barre du million de VE vendus.Les États-Unis occupent la deuxième place du podium, devancés par la Chine. Mais les poids lourds du secteur se détournent du marché américain, ce qui laisse penser que les perspectives de profits y sont limitées. BMW a annoncé, hier, qu'elle ne lancerait pas son dernier modèle électrique outre-Atlantique, pour se recentrer sur l'Europe. Elle emboîte le pas à des constructeurs comme Mercedes-Benz, Honda ou Hyundai.Sur le sol européen, de plus en plus d'entreprises tentent de respecter les limites d'émissions de COimposées notamment par Bruxelles. Le remplacement du parc automobile existant par des véhicules électriques se fait donc plus rapidement qu'ailleurs. De son côté, Donald Trump a annoncé en novembre dernier que les Etats-Unis sortiraient de l'accord de Paris, qui imposait au pays de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici en novembre 2020.Résultat : les ventes bondissent sur le vieux continent. “La part de marché des constructeurs allemands dans le monde passera de 18%, l'an passé, à 29% en 2024”, estime le rapport de McKinsey. Là encore, c'est la Chine qui fait la course en tête, avec 1,2 million de véhicules en 2019. Deuxième marché pour le véhicule électrique aujourd'hui les États-Unis seraient en déclin avec une baisse des ventes de l'ordre de 10% l'année dernière, selon les analystes.Le rapport de McKinsey s'attend à ce que l'Allemagne vole la vedette au géant asiatique d'ici deux ans, en écoulant 1,7 million de véhicules électriques sur l'année 2024. Cela confirmerait au passage que, dans le secteur du véhicule électrique, le nouveau monde ne fait plus rêver.