Ford, Daimler, BMW, Volkswagen : les constructeurs auto stoppent leurs usines européennes

L'industrie auto prend ses responsabilités

BMW : fermeture pendant un mois

Source : Europe Auto News

Personne n'est épargné. La pandémie du coronavirus qui touche actuellement le monde entier, et tout particulièrement l'Europe, devenu l'épicentre de cette crise sanitaire depuis le 14 mars dernier, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), impacte directement l'industrie automobile du Vieux Continent. Le mot d'ordre est simple : la mise à l'arrêt pure et dure des usines de production.Un à un, les grands constructeurs du secteur ont publié un communiqué de presse pour annoncer la mise à l'arrêt de leurs activités au sein de leurs sites européens. Clubic vous relatait déjà les mesures prises par les groupes PSA et Renault , stoppantl'assemblage des citadines électriques e-208 et ZOE. À ce duo s'ajoutent également Ford, BMW, Daimler ou encore Volkswagen.Ford s'est fendu d'un communiqué de presse publié le 17 mars pour logiquement annoncer la suspension de ses activités : cette période devrait «» et évoluera selon la situation pandémique. Même son de cloche chez Daimler, propriétaire des marques Mercedes et Smart, qui lève le pied pour une durée minimale de deux semaines, a indiqué le fabricant sur son site officiel Le même jour, Volkswagen leur a emboîté le pas en prenant des mesures similaires , entraînant l'arrêt des sites de Wolfsburg, Emden, Dresde, Osnabrück, Zwickau, Bratislava, Pampelune et Palmela, tout comme les usines de composants de Brunswick, Chemnitz, Hanovre, Kassel et Salzgitter, et ce pour au moins deux semaines. Sans oublier BMW , qui se met lui aussi en retrait jusqu'au 19 avril, soit pendant un mois.