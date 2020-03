Le coronavirus a eu raison des Peugeot e-208 et Renault ZOE : leur production stoppée

Les usines à l'arrêt

Retards de livraison

Source : Automobile Propre

Le secteur automobile subit de plein fouet la pandémie du coronavirus qui sévit actuellement aux quatre coins de la planète. Outre le report du coup d'envoi du Grand Prix de Formule 1 2020 ou l'annulation du salon automobile de Genève , en mars, ce sont bien les usines de production des constructeurs qui ferment leurs portes une à une au fur et à mesure que la propagation progresse.Renault a donc logiquement mis à l'arrêt les activités de production sur les sites industriels français , impactantl'assemblage de la citadine électrique ZOE , construite à l'usine de Flins, dans les Yvelines. Au même titre que la e-208 de Peugeot , dont les infrastructures européennes lèvent le pied temporairement, le temps de gérer cette crise sanitaire mondiale.Dans un communiqué de presse officiel, la marque au lion détaille la liste des sites concernés : Madrid et Mulhouse depuis le 16 mars, Poissy, Rennes, Sochaux, Saragosse, Eisenach, Rüsselsheim, Ellesmere Port et Gliwice depuis le 17 mars, Hordain, Vigo et Mangualde le 18 mars, puis Luton et Trnava en Slovaquie le 19 mars prochain. Assemblée à Trnava, la Peugeot e-208 va donc être mise en pause.L'ensemble de ces mesures de précaution ô combien nécessaires entraînera logiquement des retards de livraison. Le groupe PSA, de son côté, ne prend d'ailleurs plus aucune commande jusqu'à la reprise de la production, a confirmé la marque auprès d'Automobile Propre.