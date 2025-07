Avec Android Auto 14.8, Google revoit la gestion des assistants numériques à bord. L'IA s'apprête à débarquer avec une refonte des paramètres.

Google entend faire immiscer Gemini un peu partout dans ses services et produits. Et la prochaine étape, c'est bel et bien votre voiture. Dans la prochaine mouture du système embarqué actuellement en phase de test, les mentions explicites du "Google Assistant" disparaissent au profit de l’expression "assistant numérique".

On retrouve notamment ce changement au sein des paramètres, où le titre et le résumé des options ont été ajustés. Selon 9to5Google, on retrouvera ainsi "Gérer votre assistant numérique" accompagné d'une description invitant à dicter des commandes vocales.