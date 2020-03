Volkswagen travaille sur l'ID.1, une électrique au "prix plancher" de 22 000$

Lire aussi :

Voitures électriques : les meilleurs modèles classés par autonomie

Une Volkswagen ID.1 à moins de 20 000 euros

Une Volkswagen ID.2 aux airs de Polo

Source : Electrek

Alors que l' ID.3 arrive prochainement, suivie de près par l'ID.4, Volkswagen compte bien proposer une petite citadine électrique ID.1, au gabarit plus compact encore que celui d'une e-up! Quelques jours seulement après avoir annoncé que sa nouvelle ID.3 ne serait pas plus chère qu'une voiture thermique, Volkswagen évoque déjà la future citadine ID.1 dans les colonnes dubritannique.Le constructeur allemand explique ainsi : «».Une petite Volkswagen ID.1 qui pourrait être proposée en deux déclinaisons : un modèle entrée de gamme de 24 kWh, secondé par un modèle de 36 kWh. Pour Volkswagen, il s'agit bien sûr de constituer une gamme complète de véhicules ID., avec une compacte (ID.3), un SUV (ID.4) et une citadine (ID.1), sans compter bien sûr les autres modèles à venir.Selon certaines rumeurs, la future Volkswagen ID.2 pourrait, de son côté, adopter un gabarit de type Polo, et venir ainsi concurrencer les Renault ZOE et autres Peugeot e-208 . Rappelons que l'actuelle Volkswagen e-up! 2020 est affichée au tarif de 23 400 euros en France (hors bonus).Soulignons également qu'au cours des prochaines années, Volkswagen entend bien devenir le leader mondial du marché de l'électro-mobilité, un objectif pour lequel le groupe a décidé d'investir un total de 33 milliards d'euros d'ici à 2024.