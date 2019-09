Salon de Francfort : Volkswagen ID.3, nos premières impressions sur le salon

David Nogueira

David Nogueira

David Nogueira

Un cockpit avec quelques belles surprises...

David Nogueira

David Nogueira

David Nogueira

David Nogueira

David Nogueira

David Nogueira

David Nogueira

... et d'autres moins bonnes

David Nogueira

David Nogueira

David Nogueira

David Nogueira

Chose promise, chose due. Laa officiellement été présentée sur le salon ce mardi 10 septembre et nous avions indiqué dans notre premier article que nous reviendrions sur ce modèle (plutôt important pour le marché) aussi rapidement que possible. L'occasion pour nous de partager quelques premières impressions.Parler design n'est jamais chose aisée. Comme le dit l'adage, «» et nous pouvons constater à certaines occasions sur nos forums que vous êtes nombreux à réagir sur le design des produits et à manifester vos différents points de vue. Nous vous laissons donc vous faire un avis, tout en ajoutant toutefois cette ID.3 tente, d'une certaine manière, de manifester son apparence à une nouvelle famille de produit, les véhicules 100% électriques.Rien de totalement fantaisiste ni même de franchement audacieux, mais pour nous, à y regarder de plus près... on s'y fait bien. Surtout à cette ligne arrière où le becquet noir brillant, contrasté par une bande grise sur le flanc, lui donne des allures de petites sportives. Nous ne reviendrons pas sur sa puissance et son autonomie, nous les avons déjà abordés dans notre premier article. Nous avons également pu découvrir l'intérieur de l'ID.3 1st édition. L'occasion de constater que les écrans sont plutôt de bonne qualité.Mais aussi que les commandes sont toutes sensitives. Ainsi, sous la dalle, on trouve des boutons tactiles permettant de changer la température de la climatisation, ainsi des boutons pour piloter le volume. Et bien ceux-ci peuvent soit s'utiliser en pressant dessus, soit en glissant le doigt de gauche à droite sur les zones correspondantes aux fonctions.Et il en va de même sur les commandes de volume présentes au volant. Cette version 1st est aussi équipée d'un système audio Beats qui, même en condition de salon, semble ne pas manquer de puissance.Une première impression qu'il ne faudra confirmer ou infirmer lors des tests. Nous passerons sur la démonstration de la fonction de reconnaissance vocale à laquelle nous avons eu le droit. Cela ne tient plus vraiment de la performance technique lorsqu'un système est capable de jouer un morceau de musique qu'on lui aura demandé.En revanche, nous sommes plus agréablement surpris par l'affichage tête haute. VW nous le décrit comme un système à réalité augmentée pour avec lequel les infos de guidage se calqueraient sur la route. Nous ne sommes pas en mesure de juger d'une quelconque précision. En revanche, les informations sont détaillées et la luminosité est bonne (désolé ces dispositifs ne sont pas simples à prendre en photo) y compris sous les projecteurs du salon.Enfin, alors que certains constructeurs disposent sur la planche quelques voyants pour indiquer le niveau de charge de leur voiture électrique, Volkswagen intègre un bandeau de LED vertes, qui rappelle la jauge de charge de charge de nos smartphones. La partie illuminée en continu représente le pourcentage chargé, celle en pointillée, la charge restante.Ce bandeau lumineux sert également à notifier au conducteur qu'il reçoit un appel. Dans la mesure où le téléphone devrait sonner dans l'habitacle, on vous l'accorde, l'intérêt est discutable.Mais attention, tout n'est pas rose à bord. Là encore, ce sera sans doute une affaire de goût, mais on peut d'ores et déjà vous dire que nous ne sommes pas fans de l'affichage de l'instrumentation située derrière le volant.Non seulement les indications sont minimalistes, mais la qualité du graphisme est... comment dire cela poliment... franchement daté.Côté confort, si les assises sont plutôt confortables à l'avant (à première vue) et convenables à l'arrière, les matériaux utilisés ne sont pas très flatteurs. D'ailleurs en une journée de salon (précisons-le, car il y a du passage ici sur ces VW qui ont la côte) on peut d'ores et déjà remarquer que les poignets et garnitures des contre-portes affichent déjà quelques balafres.Même si l'ID.3 est proposée dans une version 77 kWh dont l'autonomie annoncée est de 550 km, elle n'en reste pas moins un modèle compact et cela se ressent sur le volume de coffre qui est ici annoncé à 380 litres.