Après l'ID.3, Volkswagen lève le voile sur... l'ID.4 !

Un SUV électrique ID.4 chez Volkswagen

2

Source : Motor1

Inspiré du concept-car ID. CROZZ, l'ID.4 de Volkswagen constituera le prochain véhicule électrique du groupe, et le premier SUV zéro émission du constructeur. Un modèle basé évidemment sur la plateforme maison MEB, et qui sera commercialisé en Europe, en Chine et aux Etats-Unis.Avant la version de série, Volkswagen dévoile quelques images permettant de découvrir «» de ce futur SUV compact 100 % électrique.Un SUV qui sera d'abord lancé en version propulsion, puis avec une transmission intégrale. À bord, le conducteur profitera d'un cockpit entièrement digital, doté de surfaces tactiles et de commandes vocales.Volkswagen précise que ce nouveau SUV électrique ID.4 sera produit en Europe, et «». Le constructeur souhaite réduire les émissions de COdu parc de véhicules d'un tiers d'ici à 2025 et devenir neutre en carbone d'ici à 2050.