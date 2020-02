Volkswagen aurait aussi un gros tout-terrain électrique dans les cartons : le Ruggdzz

Atlas Cross Sport R Concept de Volkswagen via Electrek

Ce que l'on sait sur le Ruggdzz

Lire aussi

Les ambitions électriques de Volkswagen

Source : Electrek

Ce nouvel EV fait partie de la vingtaine de véhicules électriques que Volkswagen a promis de dévoiler avant 2025, mais aussi d'un projet baptisé « Icon », regroupant des voitures 100 % électriques aux lignes intemporelles. On fait le point.Le Ruggdzz - une probable référence à, soit robuste en français - aurait la même taille que l'ID.Cross, undévoilé au salon de Shanghai. La comparaison s'arrête ici : ce SUV électrique présente «», note le magazine anglais Autocar Il intégrera cinq à sept places, grâce à un allongement de l'empattement, et serait décliné en plusieurs versions, dont une dédiée au hors-piste et comportant des spots montés sur le toit. Un projet qui rappelle le R1T de Rivian , peut-être même dans une version low-cost. Le Ruggdzz pourrait voir le jour en 2023, mais l'on ne sait pas encore quels seront les marchés ciblés par le constructeur automobile.En 2018, Volkswagen avait promis - deux ans après le début du Dieselgate - de produire une vingtaine de véhicules électriques pour 2025. La plupart de ces modèles combinent pour le moment un préfixe « ID » suivis d'un double « zz » à la fin de leur nom.Le Ruggdzz est le dernier modèle en date dont nous ayons entendu parlé, mais on connaissait déjà l'ID.Crozz, que l'on attend pour la fin de l'année aux États-Unis et l' ID.Buzz , un van électrique à l'allure vintage, qui devrait suivre.Pour continuer cette liste non exhaustive, précisons que Volkswagen a également révélé l' ID.Vizzion , sorte de monospace d'un genre nouveau, à l'occasion de salon de l'auto de Las Vegas, l'année dernière. La marque allemande a aussi présenté, en mars dernier, un étrange buggy électrique, répondant au très original nom d'ID.Buggy. Enfin, on attend de pied ferme la future ID.3 Nos confrères des Numériques notent par ailleurs l'existence d'un projet baptisé « Icon », qui regrouperait des véhicules en version électrique, connus du grand public aussi bien par leur ligne que par leur nom, à l'image de la version électrique de la Coccinelle.