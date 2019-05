Les précommandes de l'électrique ID.3 de Volkswagen sont ouvertes en Europe

Volkswagen ouvre les réservations de son ID.3

permet dès à présent aux intéressés de réserver la future, le nouveau modèle 100 % électrique du groupe. Ces derniers devront toutefois accepter de verser un acompte de 1 000 euros pour ainsi mettre la main sur une Édition Spéciale 1ST de ce nouveau modèle, dont le prix sera inférieur à 40 000 euros.Les réservations sont possibles dans. Les principaux marchés européens de l'ID.3 seront la Norvège, l'Allemagne, les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni et l'Autriche. Volkswagen prévoit de livrer plus de 100 000 véhicules par an en moyenne.La production de l'ID.3 Édition Spéciale 1ST devrait commencer fin 2019, les premières livraisons étant prévues pour le milieu de l'année 2020.Un modèle qui sera évidemment proposé en plusieurs finitions, avec diverses options de batterie. Ces dernières offriront. L'Édition Spéciale 1ST en réservation offre une autonomie de 420 km, et disposera de plusieurs options, comme la commande vocale, le GPS...Selon Volkswagen, l'ID. 3 (pour), après la Coccinelle et la Golf, introduit le troisième chapitre majeur d'une importance stratégique pour l'histoire de la marque.