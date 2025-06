Pour les propriétaires de Citroën C3 et DS3 concernés par cette mesure, l'immobilisation immédiate de leur véhicule représente un dérangement important pour les utilisateurs, qui subissent les conséquences d'un matériel défectueux. Cependant, pour la sécurité des conductrices et conducteurs, il est vivement conseillé de suivre les recommandations de Stellantis et de se rendre rapidement en concession, pour faire remplacer, sans frais, le système d'airbags.