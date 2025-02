Parmi les principaux soucis causés par ce dysfonctionnement, l'impossibilité de démarrer sa petite R5 électrique. « Je pars travailler à 100 kilomètres de chez moi, je veux repartir, et la voiture ne fonctionne plus », indiquait notamment un utilisateur sur une page dédiée au véhicule. Après plusieurs tentatives, le véhicule a finalement redémarré, mais le souci est jugé suffisamment sérieux (et répandu) par Renault pour effectuer un rappel.

Aussi, le constructeur français a tenu à prendre contact avec pas moins de 15 722 propriétaires de R5 électriques, mais aussi de l'Alpine A290, toutes deux concernées par le problème. Une alerte diffusée par l'intermédiaire de l'application My Renault, mais que certains propriétaires ont également pu recevoir par courrier.