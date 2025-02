Joeee

Nmut: Nmut: D’après mon essai, 150km sur autoroute entre 0°C et 5°C et chauffage à 20°C, ça donne presque 200 bornes au limiteur à 130km/h, et par extrapolation presque 250km à 120km/h (si la conso instantanée affichée n’est pas trop optimiste).

Il y a une grosse différence de distance à 10km/h près. Cela pourrait être intéressant de voir sans le chauffage. Je ne suis pas certain que cela influence tant que cela.

150km/h, ce n’est pas énorme. J’ai pas mal tante qui est à 120km de chez moi. Si je vais la voir, il faut absolument que je recharge ma voiture, coute que coute. Je ne peux pas faire l’aller et retour.

Ou sinon en effet je prends la nationnale et là, je suis pas obligé de me battre pour trouver une borne (même si il y a des applis permettant de géolocaliser)

J’imagine qu’en électrique, on a du coup plutot tendance à bien lever le pieds.

Je la trouve magnifique mais pour une utilisation très ciblée, pour des personnes qui prennent la voiture pour le boulot pour des petits trajets, et non pas pour ceux qui prennent de temps en temps leurs voitures le we pour des trajets un peu plus important qu’un trajet quotidien.