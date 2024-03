Grâce au leasing social, le marché automobile est boosté par l'électrique en février

Seulement quatre modèles fabriqués en France bénéficient encore de cette

aide, dont la Megane et la ZOE de Renault, ainsi que la DS3 et l'Opel Mokka de Stellantis, avec des prix initiaux variant entre 35 000 et plus de 45 000 euros. La future R5 de Renault, prévue pour le printemps 2024 et produite à Douai, sera également éligible.