Renault : voilà les premières images du nouveau Scénic électrique

Le futur Scénic sera présenté au Salon de Munich le 4 septembre prochain et sera disponible en concessions dès 2024. Malgré le léger camouflage qui persiste sur les photos données par le constructeur, il est clair que la voiture est très proche du concept-car Scénic Vision (photo ci-dessous). L'ancien modèle Scénic rondouillard et pataud nous paraît bien lointain maintenant et Renault affirme clairement un design plus futuriste. Son nom officiel est pour le moment « Scénic E-Tech electric » et il se pose en rival du futur Peugeot 3008 et du Volkswagen ID.4.