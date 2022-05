Renault Scénic Vision : le Scénic renaît et il nous revient totalement nouveau

Une hybridation pas irréalisable donc, mais bien trop prématurée à l'heure actuelle et même sans grand intérêt, si ce n'est celui de faire la démonstration d'un principe nouveau qui se veut plus vert. En effet, le concept Renault Scénic Vision « est un véhicule qui présente une empreinte carbone inférieure de 75 % à celle d'un véhicule électrique comme la Mégane E-Tech électrique. Sa batterie est jusqu'à 60 % moins carbonée qu'une batterie équivalente, grâce à l'utilisation de boucles courtes et d'un approvisionnement en minerais bas carbone, et à l'utilisation d'une énergie bas carbone pour assembler et produire la batterie ». Lorsqu'une telle technologie sera sur le point de voir le jour, les experts ne manqueront pas de s'exprimer sur le bilan énergétique/carbone global de celle-ci.