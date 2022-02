Renault tease son premier véhicule doté d'un moteur à hydrogène

Mais en attendant, Renault souhaite faire de ce concept-car l'incarnation de sa politique actuelle comportant trois piliers. Le premier est la décarbonation de sa flotte , et plus largement du Groupe Renault, ici par l'utilisation de l'hydrogène à la place d'un combustible fossile. La firme met également en avant une dynamique durable orientée vers le recyclage et l'économie circulaire .