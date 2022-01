Renault met un coup d’accélérateur à l’électrique

Un lieu loin d’être anodin puisque c’est ici que se concrétise la « Renaulution », la transformation accélérée de l’ancienne régie afin de faire du groupe un constructeur plus électrique et plus rentable. Si l’on en croit les chiffres fournis par Renault un an après le lancement du projet, l'accélération est nette. L'entreprise est en avance sur ses principaux indicateurs et elle a déjà atteint son objectif d’une baisse de coûts de 2 milliards d’euros programmé pour 2023. « Renault a fait, en un an, ce qu’avant, le groupe aurait fait en quatre », a expliqué le patron du constructeur.