Renault transforme son usine de Flins pour faire face à l’évolution de la mobilité

L’avenir de l’automobile se tourne vers les motorisations électriques et les différentes possibilités de stockage de l’énergie. Renault veut s’imposer dans ces domaines et met les moyens nécessaires pour se renouveler avec ce nouveau projet.

Luca de Meo, actuel P.-D.G. de la marque depuis juillet 2020, a déclaré : « RE-FACTORY permettra au groupe de répondre aux défis auxquels sont confrontés les acteurs de la mobilité et de l'automobile aujourd'hui, et plus encore demain. Cette usine, avec un objectif de bilan CO 2 négatif à l'horizon 2030, s'inscrit pleinement dans la stratégie globale du groupe en combinant économie circulaire, réduction des émissions, développement des compétences et création de nouvelles activités génératrices de valeur. »