On a regardé « À contresens », le documentaire sur les idées reçues autour de la voiture électrique

Cette fois, Marc Muller s’est envolé pour le Chili, et plus précisément dans le salar d’Attacama, un désert salé d'où les flamants roses auraient fui en raison de l'exploitation de la saumure. Interrogeant des responsables de l'extraction, des habitants ainsi que des ONG, il en arrive à la conclusion qu'aucune étude sérieuse n'a prouvé la nocivité du pompage sur l'environnement... mais qu'aucune n'a démontré le contraire non plus. Statu quo ? Pas forcément, puisque le documentaire indique que le lithium ne serait, en réalité, qu'un sous-produit de l'exploitation de potassium, largement utilisé pour les engrais. Mais bien que l’éclairage soit le bienvenu, on peut toutefois regretter que Marc Muller ne soit pas parti plutôt à la découverte des mines australiennes, concentrant à elles seules 55% de la production mondiale (contre 23% pour le Chili)5.