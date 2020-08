CATL prépare une nouvelle génération de batterie sans nickel ni cobalt

Alors que Tesla annonçait fin 2019 une nouvelle génération de batterie capable d’avoir une durée de vie de 1,6 million de kilomètres, CATL a annoncé que l’entreprise était prête à lancer la production d’une batterie pour voiture électrique qui aurait une durée de vie de 2 millions de kilomètres.

En parallèle, CATL travaille également à la production de batterie en « Cell-to-Pack », supprimant les modules intermédiaires pour augmenter la densité sur un même encombrement. Le constructeur chinois prépare également une autre solution, le « Cell-to-Chassis », visant cette fois à supprimer le pack en lui-même en plus des modules.

En plaçant les cellules directement sur le châssis, l’intégration de la batterie n’est plus limitée par la place disponible en fonction de la forme de la plateforme d’accueil. Cela permettrait d’augmenter encore le nombre de cellules installées sur un véhicule électrique pour encore plus d’autonomie. Toutefois, CATL n’a pas précisé la manière dont la batterie serait protégée s’il n’y a plus de pack autour.