Le géant de Detroit opère un virage serré dans sa stratégie d'électrification. General Motors (GM), quelques mois après avoir réduit ses investissements dans les véhicules autonomes, vient d'annoncer l'abandon de sa marque de batteries Ultium, pilier de sa vision de l'électrique depuis quatre ans, pour embrasser une approche plurielle. La décision a été annoncée le 8 octobre lors d'une réunion avec les investisseurs du groupe.

Pour rappel, les batteries Ultium étaient fabriquées à partir de nickel, de cobalt, de manganèse et de l'aluminium (NCMA). Une de leurs caractéristiques les plus notables était leur flexibilité de conception : leurs cellules pouvaient être disposées à la fois horizontalement ou verticalement dans les modules, offrant une modularité qui permettait à GM de les intégrer dans des véhicules de différentes tailles et types, allant des voitures compactes aux grands camions électriques. Quelles sont donc les raisons précises de cet abandon ?