GM va fortement réduire son investissement dans les robotaxis. Le début de la fin ?

L'idée de voitures se conduisant toutes seules est dans l'air depuis maintenant une décennie. Mais au fil des années, les géants économiques investis dans ce secteur ont petit à petit réalisé la difficulté de mettre rapidement en œuvre un tel concept. Résultat, ces derniers temps, on observe plutôt un redimensionnement des projets, devenus plus modestes. Et ce, que ce soit du côté d'un non-spécialiste comme Apple, ou bien d'un géant du domaine comme General Motors.