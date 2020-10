GM va faire rouler des voitures autonomes sans conducteur à San Francisco

Outre le fait qu'il s'agisse d'une ville majeure, et donc de l'un des endroits les plus difficiles à aborder en termes de trafic, San Francisco est surtout l'une des villes à la topographie et aux rues les plus compliquées à gérer. Dénivelés, virages serrés, présence de tramway : tout sera un défi pour ces IA livrées à elles-mêmes, mais c'est justement ce que veut Cruise Automation.