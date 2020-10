Tesla surveillerait le conducteur par caméra durant les phases d'Autopilot

Or récemment, Green, hacker connu dans la communauté Tesla, a réussi à déchiffrer le code du logiciel de la voiture. Résultat : le code révèle l’enregistrement et l’analyse du visage du conducteur, opérés par la caméra.

Le logiciel intègre donc des paramètres d’analyse du visage, tels que les yeux fermés, la tête baissée, l’orientation du regard, l’usage du téléphone, le port de lunettes de soleil, etc.

La société indique que cette analyse est effectuée dans le but d’améliorer la sécurité au volant et de comprendre si le facteur humain est en cause lors d’un accident. On peut certes en déduire que ces données serviront à mieux paramétrer les fonctions de conduite semi-autonome pour réduire le risque d’accident.

À l’heure actuelle, seule la force exercée sur le volant par la main du conducteur est détectée et prise en compte.