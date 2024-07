Si le capot de votre Tesla s'ouvre en cours de route, c'est que vous n'avez pas mis à jour l'appli

Comme on le sait, Tesla n'est pas exempte de soucis techniques. En juin, le constructeur a dû rappeler son nouveau pick-up Cybertruck. La cause, un défaut d'essuie-glace et un risque de perte d'une partie de la garniture. En décembre dernier, c'était au tour du système Autopilot de faire l'objet d'un rappel massif. Plus de 2 millions de véhicules étaient concernés.

Ces rappels à répétition montrent que même les géants de la tech ne sont pas à l'abri de défauts de conception. Ils soulignent aussi l'avantage des voitures connectées : la possibilité de corriger certains problèmes à distance, sans passer par la case garage. Pour les propriétaires de Tesla, le message est clair : ne vous voilez pas la face sur vos mises à jour. Elles pourraient bien vous éviter de mauvaises surprises sur la route.