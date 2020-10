Volkswagen augmente sa flotte robotique pour produire l'ID.4 et l'ID.BUZZ

Volkswagen place de grands espoirs dans ses usines d'Emden et Chattanooga, qui assureront la production du best-seller que devrait être l'ID.4 pour l'Europe et les Etats-Unis : « Nous développons à Emden et Chattanooga deux des infrastructures de production les plus avancées dans l'industrie automobile pour la transformation vers l'e-mobilité. Nous étudions les dernières technologies de numérisation et d'automatisation », a déclaré Christian Vollmer, directeur de la production de VW.