I.D. BUZZ : Volkswagen tease son van électrique sur fond de dieselgate

Volkswagen, l'électrique en ligne de mire

Encore au stade de concept

En septembre 2015, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a mis au jour l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, scandale automobile du monde. Pendant six ans,a manipulé les émissions polluantes d'environ onze millions de véhicules diesel. C'est ce que l'on appelle le, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. En septembre 2018, le premier procès du fleuron débutait en Allemagne Depuis, la firme d'outre-Rhin a entrepris, et ce pour plusieurs raisons : respecter les accords de Paris, redorer son image et se positionner sur un créneau d'avenir aux juteux bénéfices. C'est pourquoi le groupe automobile a massivement investi dans ce secteur, à l'image de ces 44 milliards d'euros dédiés à ses solutions électriques et autonomes , annoncés en novembre 2018.À l'avenir, la multinationale compte introduire 70 nouveaux modèles électrifiés et 22 millions de véhicules d'ici 2028 . C'est dire les ambitions du fabricant. Parmi eux, lafait figure de porte-étendard de la marque : du Crozz (SUV) à la Vizzion (berline premium) en passant par l' ID.3 (citadine) et le Buzz (van), ce ne sont pas les produits qui manqueront pour tenter de s'accaparer une part du marché.Et le dernierpublié par le constructeur tend à préparer le terrain pour les années à venir. La vidéo fait d'ailleurs penser à une sorte de: des extraits sonores du scandale habillent le début du contenu, laissant ensuite place au célèbre morceauinterprété par Simon & Garfunkel. Mais surtout, l'épilogue de la pastille audiovisuellede son futur van électrique.Non commercialisé et encore au stade de concept, comme l'indique une note en bas de page, le van arbore tout de même un imposant logo Volkswagen au centre de son capot. Sa signature lumineuse fait quant à elle penser à celle de l' Ami One Concept de Citroën, bien que les deux modèles soient radicalement opposés dans leurs usages. À voir si l'entreprise publiera de nouvelles informations à son sujet au cours des prochains mois.