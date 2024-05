Batterie solide des voitures électriques, la prochaine révolution chinoise ?

CATL, un autre géant chinois de la batterie, a récemment mis en garde contre l'optimisme excessif entourant les batteries solides, soulignant les défis technologiques et économiques qu'elles représentent.

La batterie solide, souvent vantée comme la prochaine révolution dans l'industrie automobile pour les véhicules électriques, est considérée en effet comme peu pratique et dangereuse par CATL, le plus grand fournisseur mondial de batteries. Le PDG, Robin Zeng, a exprimé ses réserves quant à la viabilité commerciale des batteries solides à cause de l'utilisation de lithium métallique pur et des problèmes de pressurisation, qui limitent leur durabilité et posent des risques de sécurité. Il estime que cette technologie ne sera pas prête pour une production commerciale viable avant au moins une décennie.

En attendant, CATL se concentre sur le développement des batteries sodium-ion, considérées comme une alternative plus immédiate et pratique. Ces batteries pourraient doubler l'autonomie des batteries lithium-ion actuelles sans augmenter les coûts, ce qui offrirait une solution plus viable à court terme. D'ailleurs, Stellantis a signé un partenariat stratégique avec CATL, ce qui permettrait aussi de voir arriver ces batteries semi-solides avant la fin de la décennie.