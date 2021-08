CATL dévoile ses premières batteries sodium-ion

Voilà maintenant quelques années que le géant chinois des batteries CATL, qui pèse tout de même 30 % du marché à l'heure actuelle et est valorisé à hauteur de 200 milliards de dollars, travaille sur des solutions alternatives au cobalt et au lithium. Ces matériaux, comme tant d'autres, ne sont pas disponibles à volonté sur la planète, et leur coût comme leur technique d'extraction, notamment pour le lithium, sont régulièrement décriés dans une optique durable. En conséquence, avec la place croissante prise par les véhicules électriques et la demande appelée à croître dans les années à venir, l'anticipation est de mise.

Ainsi, CATL a dévoilé lors de sa « Tech Zone » une batterie sodium-ion, et celle-ci présente déjà de nombreux points forts : « Basée sur une série d'innovations via le système chimique, la première génération de batteries sodium-ion de CATL présente des avantages tels qu'une densité énergétique élevée, une capacité de charge rapide, une excellente stabilité thermique et de très bonnes performances à basse température, entre autres », indique le communiqué de presse de l'entreprise.

CATL propose ainsi une batterie capable d'être rechargée à hauteur de 80 % en seulement 15 minutes à température ambiante. Une efficacité qui devrait largement séduire pour permettre un gain de temps certain dans le cadre d'un usage régulier. La stabilité thermique est également un atout de cette innovation technologique puisque celle-ci retient près de 90 % de son énergie, même à des températures glaciales avoisinant les -20 degrés. Idéal donc pour tenter de séduire les pays nordiques, puisque même dans des conditions extrêmes, les véhicules équipés de telles batteries ne deviendraient pas des passoires énergétiques.