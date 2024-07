Stellantis s'associe au CEA pour produire des batteries de véhicules électriques plus performantes

La fabrication massive de batteries demeure un enjeu colossal, particulièrement sur le vieux continent et pour les constructeurs historiques, accusant le coup face à des géants comme (entre autres) Tesla, qui prévoit déjà de construire une autre gigafactory sur le sol européen. Ces gigantesques complexes industriels, voués à la production d'accumulateurs, se voient contraintes d'évoluer face aux innovations technologiques et aux pressions économiques grandissantes.

L'exemple éloquent de la jeune pousse française ACC (Automotive Cells Company), qui a récemment mis en suspens son expansion, illustre parfaitement ces écueils. Par ailleurs, les constructeurs européens, confrontés à l'offensive chinoise, revoient leurs stratégies et l'UE fait tout ce qu'elle peut pour recentraliser la production de batteries vers chez nous (l'exemple de l'usine de Northvolt est assez parlant).

Le Directeur des Energies au CEA, Philippe Stohr explique : « Le CEA est fier d’apporter son soutien à Stellantis dans le cadre d’un ambitieux programme pluriannuel de R&D sur les batteries, partie intégrante dans la coopération globale entre Stellantis et le CEA. Ce projet enthousiasmant mettra au profit d’un des acteurs majeurs de l’industrie automobile et de la course à la mobilité électrique les 25 ans d’expertise du CEA dans le domaine des batteries Lithium-ion. Notre ambition est d’accélérer la conception et la fabrication, et d’accéder à une compréhension fine des technologies de cellules les plus avancées en partageant notre expertise, nos compétences et savoir-faire et notre vision ».

Espérons que cette synergie avec le CEA profitera à Stellantis pour lui permettre de rester dans la course et de répondre aux exigences du marché. Pour le moment, on ne va pas se le cacher : ce n'est pas gagné d'avance. Toutefois, un tel projet ne peut pas faire de mal au groupe.