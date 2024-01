Stellantis mise sur une entreprise française qui fait des batteries sodium-ion, pour ses futurs voitures électriques

Stellantis a officialisé, vendredi 12 janvier 2024, un investissement stratégique via son fonds de capital-risque dans la société française Tiamat, qui travaille depuis plusieurs années sur la technologie de sodium-ion. La jeune entreprise conçoit, développe et fabrique des batteries sodium-ion aux propriétés salvatrices, outre de meilleures performances à basse température, en plus d'une capacité de recharge plus rapide. L'idée de Stellantis ? S'en servir pour permettre la production à grande échelle de véhicules électriques.