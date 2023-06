Comment Stellantis, le géant de l'automobile, veut créer une économie circulaire pour nos véhicules

Et si Stellantis devenait un acteur majeur du recyclage de voitures ? C'est toute l'ambition du groupe franco-italo-américain, qui a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec l'entreprise Galloo pour créer une joint-venture du recyclage de vieilles voitures. L'idée, pour le constructeur, est de récupérer les pièces et de favoriser ainsi une économie circulaire de l'automobile, de plus en plus indispensable.