Stellantis accélère sa stratégie autour du marché de la voiture d'occasion

De nombreux reportages présentent de plus en plus de Françaises et Français (mais pas que) qui se penchent sur le marché de l'occasion plutôt que celui du neuf pour acheter un véhicule. Fondée en 2018 à Nantes, Stimcar s'est spécialisée dans ce filon et a acquis une solide réputation. En effet, la firme revendique une remise en état d'un véhicule en seulement six jours avant d'être remis sur le marché, contre quarante-cinq en moyenne chez la concurrence.

De quoi attirer Stellantis pour continuer de monter en puissance sur le marché de l'occasion, même si cette entrée majoritaire dans le capital de Stimcar se fait dans la continuité des deux fondateurs de la start-up, Jean-François et Yann Brazeau. Ces derniers vont conserver leurs postes de direction, tandis que de nouveaux centres, en plus de ceux de Nantes, Bordeaux et Toulouse, vont ouvrir leurs portes en France et en Europe dès 2023.

Stimcar va désormais œuvrer au sein de la branche Stellantis & You, Sales and Services qui achète, revend et gère le service après vente des véhicules d'occasion au sein du groupe. Pour l'heure, Stimcar remet en état près de 8 000 véhicules par an et va ainsi largement accroître sa capacité grâce à de nouveaux recrutements à venir.