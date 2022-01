Stellantis veut doper ses ventes de véhicules en confiant sa transformation technologique à Amazon

Derrière ces mots salvateurs se cache donc toute une stratégie visant à faire appel aux compétences technologiques d'Amazon, plus particulièrement pour construire les véhicules connectés de Stellantis, des voitures qui seront intelligentes et dans lesquels l'autonomie sera reine. Le groupe auto compte vraiment sur Amazon pour apporter une réelle expertise logicielle et l'aider à développer des véhicules, à créer des expériences connectées à bord et à former la prochaine génération d'ingénieurs software automobiles. L'un des accords prévoit aussi une mise à jour dans le temps des produits et services logiciels qui seront mis au point dans le cadre de cette collaboration.